Челябинский цинковый завод увеличит выпуск цинка до 200 тыс. тонн в год

"Челябинский цинковый завод в 2017 году произвел 183 002 тонны товарного цинка и сплавов на его основе, что на 4,7% больше, чем в 2016 году (174 803). План на этот год составляет 188 тыс. тонн. К 2019 году планируется выход на 200 тыс. тонн товарного цинка в год", — рассказали в пресс-службе.

Рост объемов производства связан с модернизацией производства и с изменением цен на цинк.

По словам гендиректора завода Павла Избрехта, в 2018 году планируется выпустить 188 тыс. тонн товарного цинка. «По Nova цинку в концентрате — 35 тыс. тонн. На этот год у нас план продаж цинковых сплавов Brock Metal Company 39 тыс. тонн. Мы предполагаем, что средняя цена цинка на ЛБМ в 2018 году останется на уровне $3200 — $3300 за тонну», — сказал он.

Модернизация производства

С 2012 года на заводе реализуется масштабная программа модернизации производства, за это время было инвестировано более 3 млрд рублей. «В этом году у нас три финишных объекта — это отделение выщелачивания гидрометаллургического цеха, перевод второй вельц-печи на прокалку вельц-окиси и узел переработки вторичного цинкосодержащего сырья. Общий объем инвестиций в этом году 1,3 млрд рублей», — сказал он.