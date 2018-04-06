Миллер и Чубайс обсудили нанотехнологии в газовой отрасли

В совещании приняли участие члены правлений компаний, руководители профильных подразделений и организаций Газпрома, Роснано, Фонда инфраструктурных и образовательных программ, представители компаний отечественной наноиндустрии, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД

Газпром и Роснано продолжают реализацию «Программы стимулирования спроса на инновационную, в том числе нанотехнологическую, продукцию в газовой отрасли». В рамках данной работы проводятся оценка предложений и испытания продукции организаций нанотехнологического сектора и связанных с ним высокотехнологичных предприятий.

При этом большое внимание уделяется вопросам обеспечения высокого качества продукции. В связи с этим принято решение подготовить соглашение о взаимодействии между системами добровольной сертификации Наносертифика и Интергазсерт, созданной Газпромом.

Система Интергазсерт призвана подтверждать соответствие продукции, работ, услуг и систем менеджмента требованиям международных, национальных стандартов, стандартов Газпрома. Область деятельности системы охватывает множество однородных групп продукции — от природного газа и нефти до широкого спектра продукции нефтегазового машиностроения, средств автоматизации и программного обеспечения.

Сертификат соответствия Наносертифика на продукцию позволяет идентифицировать ее как продукцию наноиндустрии, подтверждает функциональные, преимущественные характеристики и ее безопасность.