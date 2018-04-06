Ещё
Миллер и Чубайс обсудили нанотехнологии в газовой отрасли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Миллер и Чубайс обсудили нанотехнологии в газовой отрасли 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Председатель правления Газпрома Алексей Миллер и глава правления Роснано Анатолий Чубайс провели совместное совещание по вопросам использования нанотехнологической продукции в интересах газового холдинга.
В совещании приняли участие члены правлений компаний, руководители профильных подразделений и организаций Газпрома, Роснано, Фонда инфраструктурных и образовательных программ, представители компаний отечественной наноиндустрии, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.
Газпром и Роснано продолжают реализацию «Программы стимулирования спроса на инновационную, в том числе нанотехнологическую, продукцию в газовой отрасли». В рамках данной работы проводятся оценка предложений и испытания продукции организаций нанотехнологического сектора и связанных с ним высокотехнологичных предприятий.
При этом большое внимание уделяется вопросам обеспечения высокого качества продукции. В связи с этим принято решение подготовить соглашение о взаимодействии между системами добровольной сертификации Наносертифика и Интергазсерт, созданной Газпромом.
Система Интергазсерт призвана подтверждать соответствие продукции, работ, услуг и систем менеджмента требованиям международных, национальных стандартов, стандартов Газпрома. Область деятельности системы охватывает множество однородных групп продукции — от природного газа и нефти до широкого спектра продукции нефтегазового машиностроения, средств автоматизации и программного обеспечения.
Сертификат соответствия Наносертифика на продукцию позволяет идентифицировать ее как продукцию наноиндустрии, подтверждает функциональные, преимущественные характеристики и ее безопасность.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
СМИ рассказали о зарубежном бизнесе Виталия Кличко Газпром нашел союзника в экспансии в Средиземноморье ФАС одобрила сделку Сбербанка и «Яндекса»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева оправдалась за скандал с собаками611
На Украине угрожают взорвать Крымский мост264
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах26
Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова5
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным495
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение