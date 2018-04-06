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МВД: экс-глава Спурт Банка Даутова пока остается единственным фигурантом уголовного дела
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МВД: экс-глава Спурт Банка Даутова пока остается единственным фигурантом уголовного дела 

Банки.ру 1 час назад
Фото: БИЗНЕС Online
Экс-глава казанского Спурт Банка Евгения Даутова подозревается в злоупотреблении полномочиями с выданными кредитами на 119 млн и 120 млн рублей. Об этом заявил замминистра внутренних дел Татарстана и начальник главного следственного управления МВД по республике Владимир Изаак, сообщило на днях местное издание «Реальное время».
«Идет на сегодняшний день следствие. И мы считаем, что госпожа Даутова виновна», — сказал он, уточнив, что и кредиты без должного обеспечения были получены, и деньги ушли. По словам замминистра, следствие будет проверять связи Даутовой и ее выгоду от этих сделок.
Других фигурантов в деле «Спурта» пока нет.
Изаак отметил, что ГСУ МВД по Татарстану не планирует проверять всю деятельность банка, но не исключил, что по результатам проверки со стороны Агентства по страхованию вкладов ситуация может поменяться.
Как напоминает издание, Спурт Банк был признан банкротом в сентябре прошлого года. Кредиторы банка предъявили АСВ требования на 12 млрд рублей. Уголовное дело по злоупотреблениям в Спурт Банке завели в феврале. Предварительная сумма ущерба по делу Спурт Банка составила 239 млн рублей.
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