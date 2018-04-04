ББР Банк уменьшил рублевую доходность вкладов

Базирующийся в столице ББР Банк снизил ставки по вкладам при привлечении средств в рублях.

Депозит «Акцент на процент» (от 50 тыс. рублей на срок от одного месяца до двух лет) можно оформить под 5,5—6,8% годовых (ранее — под 5,5—7,2%). Выплата процентов происходит в конце срока.

Продуктовый виджет

Вклад «Ставка на рост» (от 50 тыс. рублей на срок от трех месяцев до двух лет) привлекается под 5,5—6,2% годовых (прежде — под 5,9—6,6%).

Процентные ставки по вкладу «Накопительный-ВИП» (от 3 млн рублей на срок от трех месяцев до двух лет) составляют 6—7% годовых (вместо 6,3—7,2%).

«Комфортный-ВИП» (от 2 млн рублей на срок от шести месяцев до двух лет) можно разместить под 6—6,8% (до этого — под 6,1—7,1% годовых).

Проценты по трем вышеперечисленным вкладам ежемесячно выплачиваются либо капитализируются.

Все вклады пополняемые.