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ВРП Ленобласти достиг исторического максимума в 1 трлн рублей
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Российских олигархов ждет "сюрприз"
Российских олигархов ждет "сюрприз"

ВРП Ленобласти достиг исторического максимума в 1 трлн рублей 

Ivyborg.ru 34 минуты назад
Фото: dp.ru
Объем валового регионального продукта Ленинградской области в 2017 году впервые в новейшей истории превысил 1 трлн рублей. Об этом на отчетной коллегии комитетов экономического блока рассказал заместитель председателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов.
Кроме того, объем инвестиций в основной капитал региона за прошлый год вырос на 26% и достиг 338 млрд рублей.
Отмечается также, что продолжилось активное жилищное строительство — в строй введено 2,6 млн кв. м жилья, уровень безработицы сохранился на уровне 0,36% от числа трудоспособного населения.
Средняя зарплата по итогам года достигла 39 тыс. рублей, а число высокопроизводительных рабочих мест в регионе выросло на 9,6 тыс.
Отметим, что ВРП Санкт-Петербурга подбирается к отметке в 4 трлн рублей.
Валовый региональный продукт (ВРП) — показатель, измеряющий валовую добавленную стоимость, исчисляемый путём исключения из суммарной валовой продукции объёмов её промежуточного потребления.
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