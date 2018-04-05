ВРП Ленобласти достиг исторического максимума в 1 трлн рублей

Объем валового регионального продукта Ленинградской области в 2017 году впервые в новейшей истории превысил 1 трлн рублей. Об этом на отчетной коллегии комитетов экономического блока рассказал заместитель председателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов

Кроме того, объем инвестиций в основной капитал региона за прошлый год вырос на 26% и достиг 338 млрд рублей.

Отмечается также, что продолжилось активное жилищное строительство — в строй введено 2,6 млн кв. м жилья, уровень безработицы сохранился на уровне 0,36% от числа трудоспособного населения.

Средняя зарплата по итогам года достигла 39 тыс. рублей, а число высокопроизводительных рабочих мест в регионе выросло на 9,6 тыс.

Отметим, что ВРП Санкт-Петербурга подбирается к отметке в 4 трлн рублей.

Валовый региональный продукт (ВРП) — показатель, измеряющий валовую добавленную стоимость, исчисляемый путём исключения из суммарной валовой продукции объёмов её промежуточного потребления.