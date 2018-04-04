ВТБ Страхование: 75% договоров пришлось на накопительное страхование жизни

Доля НСЖ в общем количестве заключенных компанией договоров составила 75%. Более 80% договоров в этом сегменте приобрели клиенты массовой розницы.

Средний возраст владельцев полисов НСЖ составляет 42 года. Соотношение мужчин и женщин — 55% и 45% соответственно.

Максим Пушкарев , генеральный директор ВТБ Страхование жизни, прокомментировал: «Полисы НСЖ пользуются все большим спросом у населения. Это говорит о том, что финансовое поведение граждан меняется — от потребления к долгосрочному финансовому планированию. Наличие страховой защиты является важной составляющей продукта».