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ВТБ Страхование: 75% договоров пришлось на накопительное страхование жизни
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ВТБ Страхование: 75% договоров пришлось на накопительное страхование жизни 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Доля НСЖ в общем количестве заключенных компанией договоров составила 75%. Более 80% договоров в этом сегменте приобрели клиенты массовой розницы.
Средний возраст владельцев полисов НСЖ составляет 42 года. Соотношение мужчин и женщин — 55% и 45% соответственно.
Максим Пушкарев, генеральный директор ВТБ Страхование жизни, прокомментировал: «Полисы НСЖ пользуются все большим спросом у населения. Это говорит о том, что финансовое поведение граждан меняется — от потребления к долгосрочному финансовому планированию. Наличие страховой защиты является важной составляющей продукта».
Полисы НСЖ компании ВТБ Страхование жизни можно приобрести в розничных отделениях банков группы ВТБ, а также в офисах банков-партнеров.
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