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Объем выручки портфельных компаний «Роснано» за 10 лет составил 1,4 трлн рублей
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Объем выручки портфельных компаний «Роснано» за 10 лет составил 1,4 трлн рублей 

Rambler News Service 20 минут назад
Объем выручки портфельных компаний «Роснано» за 10 лет составил 1,4 трлн рублей, объем экспорта их продукции за 10 лет — 207 млрд рублей, сообщил в ходе круглого стола «Состояние и перспективы развития наноиндустрии в Российской Федерации» глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс.
«Выручка портфельных компаний «Роснано» за 10 лет существования составила 1,4 трлн рублей», — сказал он, отметив, что объем экспорта портфельных компаний «Роснано» за 10 лет составил 207 млрд рублей.
Чубайс добавил, что наноиндустрия в России в целом в 2017 году оценивается в более 1,5 трлн рублей.
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