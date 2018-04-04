Объем выручки портфельных компаний «Роснано» за 10 лет составил 1,4 трлн рублей, объем экспорта их продукции за 10 лет — 207 млрд рублей, сообщил в ходе круглого стола «Состояние и перспективы развития наноиндустрии в Российской Федерации» глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс.
«Выручка портфельных компаний «Роснано» за 10 лет существования составила 1,4 трлн рублей», — сказал он, отметив, что объем экспорта портфельных компаний «Роснано» за 10 лет составил 207 млрд рублей.
Чубайс добавил, что наноиндустрия в России в целом в 2017 году оценивается в более 1,5 трлн рублей.