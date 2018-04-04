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«Сбербанк Лизинг» рассказал о февральской сделке с «Нитрохимпромом» на 30 млрд рублей
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«Сбербанк Лизинг» рассказал о февральской сделке с «Нитрохимпромом» на 30 млрд рублей 

Банки.ру 58 минут назад
«Сбербанк Лизинг» заключил сделку возвратного лизинга с ООО «Нитрохимпром», входящим в Первую тяжеловесную компанию (ПТК), на общую сумму более 30 млрд рублей. О сделке, проведенной в феврале этого года, рассказывается в сообщении лизинговой компании, распространенном в среду, 4 апреля.
В рамках сделки «Сбербанк Лизинг» предоставляет финансирование на 16 тыс. инновационных полувагонов, которые находятся в субаренде у железнодорожного оператора ПТК — ООО «Восток 1520», а также других ведущих операторов рынка железнодорожных перевозок.
«Сбербанк Лизинг» является одним из лидеров на рынке лизинга железнодорожной техники. На сегодняшний день парк подвижного и тягового состава, переданного в лизинг, составляет порядка 50 тысяч единиц. Спрос на лизинг вагонов стабильно возрастает, сегодня это один из выгодных способов обновить и расширить парк вагонов и действенный инструмент повышения эффективности грузоперевозок по всей стране и за рубежом, — комментирует директор управления ж/д и недвижимости АО «Сбербанк Лизинг» Маргарита Кривчикова. — Реализованный проект имеет большое значение для развития нашего сотрудничества с Первой тяжеловесной компанией. Мы заинтересованы в продолжении, развитии дальнейших прочных партнерских отношений и будем активно работать в этом направлении».
ПТК, в которую входит «Нитрохимпром», является одним из крупнейших операторов инновационного железнодорожного подвижного состава. На текущий момент общий парк в управлении ПТК составляет более 40 тыс. единиц. Компания оказывает услуги грузовых железнодорожных перевозок и оперативного лизинга грузовых вагонов с улучшенными характеристиками крупнейшим предприятиям российской экономики.
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