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Производство сжиженного газа за 5,5 млрд руб может появиться в Воронежской области
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Производство сжиженного газа за 5,5 млрд руб может появиться в Воронежской области 

Прайм 30 минут назад
Фото: riavrn.ru
«КриомашГаз» планирует построить в Воронежской области завод по производству сжиженного природного газа производительностью 105 тысяч тонн продукции в год с объемом инвестиций около 5,5 миллиарда рублей, сообщило в среду правительство региона.
Возможность реализации инвестиционного проекта обсудили 4 апреля врио губернатора Воронежской области Александр Гусев и генеральный директор ООО «КриомашГаз» Роман Шультиев.
"Стоимость проекта инвестор оценивает в 5,48 миллиарда рублей. Предполагается, что завод разместится на территории Аннинского района, где будет создано порядка 170 новых рабочих мест", — говорится в сообщении.
Производительность завода по производству сжиженного природного газа будет 12 тонн в час (105 тысяч тонн продукции в год). Сроки реализации проекта не уточняются.
ООО «КриомашГаз» зарегистрировано в Москве в 2012 году с уставным капиталом 642,44 миллиона рублей. Основной вид деятельности — производство промышленных газов.
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