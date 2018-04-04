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МТС Банк не исключает возможности создания собственной платежной системы с МТС
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МТС Банк не исключает возможности создания собственной платежной системы с МТС 

Банки.ру 2 часа назад
МТС Банк думает о создании собственной платежной системы совместно с компанией «МТС», но это перспектива не ближайших лет. Об этом в интервью Банки.ру рассказал председатель правления МТС Банка Илья Филатов.
О планах МТС Банка создать собственную платежную систему в коллаборации с МТС кредитная организация заявляла еще в 2014 году.
«На самом деле многое с того времени поменялось как в МТС и МТС Банке, так и на банковском рынке. Кроме того, наше знание клиента, его платежных предпочтений за это время также улучшилось. Мы продолжаем думать на тему платежной системы, но это разговор не ближайшего будущего, — прокомментировал Филатов. — Дело в том, что мы не хотим выйти на этот рынок и занять на нем 5%. Если мы что-то подобное запустим, то это будет масштабное решение, привлекательное для клиентов».
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