Можно ли нарастить продажи за счет обучения финансовой грамотности?

«Эквифакс» работает с комплексным продуктом — кредитной историей. Именно в этой области важна финансовая грамотность. Александра Григорьева из Бюро кредитных историй «Эквифакс» рассказала, как повышение финансовой грамотности отражается на продажах компании. За запись презентаций благодарим нашего партнера — компанию Penxy. Rusbase выражает благодарность партнерам FinTech Russia: Ассоциации ФинТех, компании Эвотор и «Абсолют страхование». Презентация с выступления Александры: Все материалы с конференции доступны по тегу.