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Можно ли нарастить продажи за счет обучения финансовой грамотности?
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Можно ли нарастить продажи за счет обучения финансовой грамотности? 

RB.ru 2 часа назад
Фото: RB.ru
«Эквифакс» работает с комплексным продуктом — кредитной историей. Именно в этой области важна финансовая грамотность. Александра Григорьева из Бюро кредитных историй «Эквифакс» рассказала, как повышение финансовой грамотности отражается на продажах компании.
За запись презентаций благодарим нашего партнера — компанию Penxy.
Rusbase выражает благодарность партнерам FinTech Russia: Ассоциации ФинТех, компании Эвотор и «Абсолют страхование».
Презентация с выступления Александры:
Все материалы с конференции доступны по тегу.
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