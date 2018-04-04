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В Челябинской области начнут выращивать голубику и ежевику
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В Челябинской области начнут выращивать голубику и ежевику 

Хорошие новости 23 минуты назад
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В этом году в Сосновском районе построят теплицы для выращивания голубики, ежевики, клубники и малины. Обустроят ягодник в Мирненском поселении. Как пишет «Курс дела», в год планируют производить 50 тонн ягод.
В 2016 году продукции сельского хозяйства было выпущено на 11,3 млрд рублей. В 2020 году этот показатель достигнет 13,2 млрд рублей, — сообщает «Курс дела».
Прогнозируют, что индекс роста сельскохозяйственной продукции составит от 99 до 101% в год.
Объем инвестиций составит 400 млн рублей. Сейчас в Сосновском районе в области сельского хозяйства работают почти 2000 человек.
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