В Челябинской области начнут выращивать голубику и ежевику

В этом году в Сосновском районе построят теплицы для выращивания голубики, ежевики, клубники и малины. Обустроят ягодник в Мирненском поселении. Как пишет «Курс дела», в год планируют производить 50 тонн ягод.

В 2016 году продукции сельского хозяйства было выпущено на 11,3 млрд рублей. В 2020 году этот показатель достигнет 13,2 млрд рублей, — сообщает «Курс дела».

Прогнозируют, что индекс роста сельскохозяйственной продукции составит от 99 до 101% в год.

Объем инвестиций составит 400 млн рублей. Сейчас в Сосновском районе в области сельского хозяйства работают почти 2000 человек.