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МТС ищет партнёра для медиапланирования
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МТС ищет партнёра для медиапланирования 

Sostav.ru 30 минут назад
Фото: Sostav.ru
Компания МТС объявила тендер на поиск партнера для стратегического, коммуникационного и тактического планирования рекламных кампаний.
Заявки принимаются до 16 апреля. Оператор планирует заключить контракт на 2018-до конца 2020 года с возможным продлением на год. Закупочная документация отсутствует.
Сейчас планированием рекламных компаний МТС занимается агентство Mindshare, входящее в GroupM. Группа стала победителем соответствующего тендера оператора, опубликованном на официальном сайте закупок, ещё в 2015 году.
Напомним, в феврале МТС подвёл итоги тендера на ТВ-медиасервис. Победителем было признано агентство Carat, входящее в Dentsu Aegis Network. Теперь Carat займётся планированием и медиазакупками на федеральном, региональном и спутниковом ТВ.
Согласно рейтингу медиаагентств и холдингов АКАР/Sostav, по итогам 2016 года Carat находился на шестом месте по объему закупок рекламы в России. Биллинг агентства составлял 11,7 млрд рублей.
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