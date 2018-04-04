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Промсвязьбанк анонсировал корпоративную карту «Мир» для бизнеса
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Промсвязьбанк анонсировал корпоративную карту «Мир» для бизнеса 

Банки.ру 42 минуты назад
Промсвязьбанк запустил для клиентов малого и среднего бизнеса новую корпоративную карту на базе платежной системы «Мир».
«Карта «Мир» не уступает в своем функционале системам Visa и Mastercard. Являясь надежным национальным платежным инструментом, она обеспечивает высокий уровень безопасности проведения платежей. Снятие наличных, безналичные расчеты, СМС-информирование — все эти функции доступны держателем корпоративных карт «Мир», — прокомментировал директор по развитию продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иннокентий Воловик.
Клиентам банка доступны для оформления, как именные карты, так и карты мгновенной выдачи. Заказать карту можно на сайте Промсвязьбанка, через контакт-центр и в отделениях банка по всей России.
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