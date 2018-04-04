Ещё
Венгры инвестируют 6 млрд рублей в ремонт водопровода Нижнего Тагила
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Венгры инвестируют 6 млрд рублей в ремонт водопровода Нижнего Тагила 

Уральский меридиан 46 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Российско-венгерское акционерное общество «Уральская водная компания» предложило администрации Нижнего Тагила обследовать сети, снабжающие город питьевой водой.
— По предварительным подсчетам, проект с учетом обследования и ремонта сетей обойдется Уральской водной компании в 6 млрд рублей, которые мы готовы вложить при условии заключения дополнительного концессионного соглашения с администрацией Нижнего Тагила, — рассказал генеральный директор АО «УВК» Сергей Хван.
Осмотр магистральных трубопроводов, насосных станций и водозаборных сооружений, задействованных в питьевом водоснабжении Нижнего Тагила, «УВК» совместно с «Водоканал-НТ» планируют уже в этом году. По итогам изучения специалисты «Уральской водной компании» в сотрудничестве с партнерами «Будапештского водоканала» подготовят цифровую гидравлическую модель сетей.
— Это позволит определить проблемные участки и рассчитать оптимальную стоимость работ, — пояснили в «Уральской водной компании».
Использовано фото с сайта calypso-club.ru.
Уральский меридиан: последние новости
Челябинские полицейские задержали начальника миграционной службы «Один пожар показал беспомощность служб»: о трагедии в Кемерово Алексей Кокорин призвал пресекать деструктив от Алексея Навального
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пожар в ТЦ «Персей для детей»240
Япония заявила протест России144
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек63
Бориса Джонсона поймали на лжи о России281
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин154
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение