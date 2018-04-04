Венгры инвестируют 6 млрд рублей в ремонт водопровода Нижнего Тагила

Российско-венгерское акционерное общество «Уральская водная компания» предложило администрации Нижнего Тагила обследовать сети, снабжающие город питьевой водой.

— По предварительным подсчетам, проект с учетом обследования и ремонта сетей обойдется Уральской водной компании в 6 млрд рублей, которые мы готовы вложить при условии заключения дополнительного концессионного соглашения с администрацией Нижнего Тагила, — рассказал генеральный директор АО «УВК» Сергей Хван.

Осмотр магистральных трубопроводов, насосных станций и водозаборных сооружений, задействованных в питьевом водоснабжении Нижнего Тагила, «УВК» совместно с «Водоканал-НТ» планируют уже в этом году. По итогам изучения специалисты «Уральской водной компании» в сотрудничестве с партнерами «Будапештского водоканала» подготовят цифровую гидравлическую модель сетей.

— Это позволит определить проблемные участки и рассчитать оптимальную стоимость работ, — пояснили в «Уральской водной компании».

Использовано фото с сайта calypso-club.ru.