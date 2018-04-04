Череповец получит на развитие инфраструктуры 3,7 млрд рублей

"В ближайшие два года на развитие Череповца будет направлено 3,7 млрд рублей на крупнейшие проекты инфраструктуры", — сказал Кувшинников.

Как отметил губернатор, долгожданный проект — строительство второго моста через реку Шексну в ближайшее время получит первый федеральный транш в 100 млн рублей, соответствующее распоряжение правительства России подписано несколько дней назад. Как подчеркнул руководитель региона, все расходы по строительству моста, а они оцениваются в 16 млрд рублей, понесут федеральный и областной бюджеты. Строительство планируется реализовать в три этапа и завершить до 2023 года. На данный момент заключен государственный контракт на 555 млн рублей по строительству подходов к будущему мосту с заречной стороны города.

Помимо этого, сообщил губернатор, на реконструкцию двух детсадов на 120 мест каждый выделено 74,5 млн рублей, на строительство двух новых детсадов на 420 мест каждый — 564 млн рублей, на строительство новой школы на 1,5 тыс. мест — 1,064 млрд рублей.

На капремонт Череповецкой детской поликлиники выделено 14 млн рублей, на капремонт расположенной в Череповце Вологодской областной клинической больницы и покупку лучевого ускорителя для онкоотделения — 356 млн рублей, на продолжение создания туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная» — 148 млн рублей, на развитие дорожной сети — 310 млн Кроме того, выделено 100 млн рублей на строительство четырех многофункциональных физкультурных центров в разных частях города.