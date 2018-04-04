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Банк «Долинск» уменьшил ставки по рублевым вкладам
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Банк «Долинск» уменьшил ставки по рублевым вкладам 

Банки.ру 29 минут назад
Банк «Долинск» понизил ставки по вкладам в рублях.
Доходность «Максимального онлайн» составит 6,25% (вместо 6,55%), а «Максимального»— 6,2% годовых (вместо 6,45%). Срок депозитов — от 270 дней до одного года. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей.
«VIP онлайн» (от 100 тыс. рублей) открывается под 6,3—6,55% (ранее — под 6,6—6,9%), а «VIP» (от 300 тыс. рублей) — под 6,25—6,5% годовых (прежде — под 6,5—6,8%). Срок вкладов — 100 дней.
Продуктовый виджет
«VIP-200» (от 1 млн рублей на 200 дней) привлекается под 6,55—6,65% годовых (ранее — под 6,85—6,95%).
Доходность депозита «Стабильный» (на 100 дней) составит 5% (вместо 5,4%), а «Оптимальный» (на 180 дней) — 5,6% годовых (прежде — 5,9%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей.
Дополнительные взносы предусмотрены для всех депозитов, кроме «VIP-200» и «Оптимальный».
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