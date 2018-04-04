Официальный курс доллара вырос на 23 копеек, евро — на 4

ЦБ установил официальные курсы валют на 5 апреля. Курс доллара повысился на 22,71 копейки, составив 57,7646 рубля (57,5375 рубля на 4 апреля). Курс евро увеличился на 3,73 копейки, до 70,958 рубля (70,9207 рубля на 4 апреля).

Российская валюта продолжает умеренно отступать в парах с иностранными валютами. Рублю не позволяют укрепиться снижение нефтяных котировок, а также торговая война между Китаем США , отмечают эксперты.

Евгений Волков «Участники рынка отмечают, что если США продолжит вводить новые тарифы, то доллар продолжит рост по отношению к другим валютам, в том числе и к рублю», — поясняет начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка

Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов. Эскалация торговых войн ограничит потенциал роста рисковых активов на глобальных площадка, рубль будет следовать за данным трендом, согласны аналитики Нордеа Банка

Кроме того, сегодня Минфин опубликовал объемы покупок валюты на ближайший месяц. Согласно сообщению ведомства, в период с 6 апреля по 8 мая 2018 года оно закупит валюту на сумму 240,7 млрд рублей. Эта сумма в 1,25 раза больше мартовского объема покупки (192,5 млрд рублей). Впрочем, данное событие эксперты оценивают для рынка как нейтральное.

Среди основных источников поддержки российской валюты, указывают аналитики, остается довольно комфортный уровень цен на нефть (выше 67 долларов за баррель).

«Тем не менее, значимые факторы дальнейшего роста на данном рынке пока отсутствуют. По совокупности перечисленных условий ожидаем плавного ослабления российской валюты на горизонте текущего квартала к отметкам 58.5-59 в паре с USD», — резюмируют эксперты.