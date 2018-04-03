Трамп возложил на Amazon вину за убытки почты США

Убытки Почтовой службы США исчисляются миллиардами долларов из-за того, что компания интернет-торговли Amazon в полной мере не выплачивает налоги. Соответствующее сообщение опубликовал во вторник в Twitter американский лидер Дональд Трамп.

"Я прав в том, что Amazon стоит огромных сумм денег Почтовой службе Соединенных Штатов, которая у нее на посылках. Amazon должна оплачивать эти затраты (дополнительно), а не возлагать их на американского налогоплательщика, — написал президент в своем твиттере. — Многие миллиарды долларов. Руководители почты и не подозревают (или все-таки подозревают?)!".

Деятельность почты США долгие годы была убыточной. Согласно американскому законодательству, у каждого гражданина должен быть доступ к почтовым услугам шесть дней в неделю. В 2013 году Amazon подписала соглашение с почтой о возможности доставки посылок и по воскресеньям. И выручка почтовой службы в этом сегменте сразу начала расти, а убытки снизились.

Как отмечают эксперты, значительные финансовые проблемы американской почты во многом связаны с многомиллиардными пенсионными обязательствами, на которые Amazon никак не влияет.