Россияне вскоре смогут проверять легальность сигарет с помощью смартфона

МОСКВА , 4 апр — РИА Новости . Первая пачка сигарет с электронной маркировкой была продана в магазине «Перекресток» 2 апреля, а в скором времени российские покупатели получат возможность проверять легальность сигарет с помощью мобильного приложения, говорится в пресс-релизе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Магазин компании X5 Retail Group «Перекресток» 2 апреля провел через онлайн-кассы, то есть вывел из оборота, первые промаркированные пачки сигарет. Таким образом табачная продукция с цифровой маркировкой всего за два месяца пилотного проекта успешно прошла полный цикл прослеживания", — говорится в сообщении.

"В ближайшее время в эксперимент будут вовлечены и покупатели — мобильное приложение «Маркировка» станет доступным для скачивания через Appstore или Google Play и позволит им проверять легальность сигарет с цифровой маркировкой, увидеть весь путь товара, информацию о составе, дате и месте производства, отсканировав код камерой смартфона", — добавляет ЦРПТ.

Эксперимент по маркировке табачной продукции начался в России 15 января, он продлится до конца 2018 года. В ходе эксперимента пачки сигарет будут маркироваться двухмерным кодом в формате Data Matrix, штрих-код будет содержать информацию, которая может подтвердить подлинность продукции. Оператором информационной системы в рамках эксперимента выступает ЦРПТ.

"Благодаря пилотному проекту, у нас есть возможность совместно с ритейлом, оптом и производством отработать на практике все алгоритмы и, если будет необходимо, внести изменения, чтобы переход на маркировку стал для бизнеса максимально удобным и требующим минимальных затрат. Отработка технологии позволит выйти на оптимальную схему, применимую к широкому кругу товаров в создаваемой единой национальной системе маркировки и прослеживаемости", — сказал председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин , слова которого приводятся в релизе.