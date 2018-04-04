Суд отказал Минюсту Украины во взыскании с «дочки» «Роснефти» около $27 млн

Хозяйственный суд Луганской области отказал Минюст Украины во взыскании с «дочки» «Роснефти» — компании «Линик» («Лисичанская нефтяная инвестиционная компания») — во взыскании 705,6 млн гривен (около $27 млн) в порядке регресса по проигранному в ЕСПЧ иску компании «Агрокомплекс». Об этом сообщает «РИА Новости Украина» со ссылкой на решение суда.

«В удовлетворении заявления Министерства юстиции Украины об обеспечении иска Министерства юстиции Украины к частному акционерному обществу «Лисичанская нефтяная инвестиционная компания» о взыскании 705,633 миллиона гривен (около 26,8 миллиона долларов)…отказать», — говорится в судебном решении.

«Агрокомплекс» в 1990-х годах заключил договор с Лисичанским НПЗ на переработку нефти, но предприятие своих обязательств не выполнило. После длительных и безуспешных попыток взыскать долг в украинских судах «Агрокомплекс» обратился в Европейской суд по правам человека (ЕСПЧ), который в 2011 году постановил выплатить компании €27 млн Киев решение суда выполнил, однако Минюст Украины подал иск в суд о взыскании $26,8 млн в порядке регресса, чтобы компенсировать упомянутые выплаты.