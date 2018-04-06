Средняя стоимость топлива выросла в Нижегородской области за год на 6,7% 

Управление федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области (НУ ФАС) сообщает, что цена литра бензина марки А-92 в розничной продаже в марте 2018 года составила 37,7 рублей, увеличившись на 6,9% по сравнению с мартом 2017 года.
Литр бензина марки А-95 стоит 40, 5 рубля, что выше на 6% уровня прошлого года. Дизельное топливо подорожало за год на 7,3% и стоит 39,5 рублей.
При этом с февраля по март 2018 года стоимость топлива не менялась.
Как считает руководитель НУ ФАС Михаил Теодорович, с приближением весенних сельхозработ ведёт к незначительному увеличению цены топлива в мелко-оптовой торговле.
Ранее сообщалось, что стоимость литра дизтоплива выросла за год на 8,1% в Нижегородской области.