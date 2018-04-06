Средняя стоимость топлива выросла в Нижегородской области за год на 6,7%

Литр бензина марки А-95 стоит 40, 5 рубля, что выше на 6% уровня прошлого года. Дизельное топливо подорожало за год на 7,3% и стоит 39,5 рублей.

При этом с февраля по март 2018 года стоимость топлива не менялась.

Как считает руководитель НУ ФАС Михаил Теодорович, с приближением весенних сельхозработ ведёт к незначительному увеличению цены топлива в мелко-оптовой торговле.

Ранее сообщалось, что стоимость литра дизтоплива выросла за год на 8,1% в Нижегородской области.