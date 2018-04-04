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Объем рублевых вкладов жителей Удмуртии за год вырос на 10,3%
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Объем рублевых вкладов жителей Удмуртии за год вырос на 10,3% 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. За год объем рублевых депозитов жителей Удмуртии увеличился на 10,3%. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата. По данным ведомства, на 1 марта 2018 года на рублевых счетах хранилось 129,8 млрд рублей. При этом валютные счета стали меньше на 6% — 12 млрд рублей.
Больше, чем в Удмуртской Республике, приросли вклады населения в Ульяновской (на 14,3%), Пензенской (на 12,2%), Кировской (на 12,1%) областях, Чувашской Республике (на 11,8%) и Мордовии (на 11,5%).
В общей сумме вкладов населения Приволжья на Удмуртию приходилось 4,3%. Лидер по этому показателю Республика Татарстан (15,3%), наименьшая доля — у Республики Марий Эл — 1,6%.
На 1 марта в среднем каждый житель Удмуртии хранил 85,8 тыс. рублей на рублевых банковских счетах.
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