Глава МВД Украины: МВФ требует от Киева повысить внутренние цены на газ на 35%

"Есть много текущих проблем. Например, взаимодействие с МВФ, который предлагает нам повысить тарифы на газ на 35%", — сообщил глава ведомства. По его мнению, если Киев сделает такой шаг, то «украинский народ сразу поднимется, сметет власть», после чего проголосует за популистов, которые вернут цены на газ на прежний уровень.

Программа МВФ В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере 17,5 млрд долларов. Она сменила прежнюю программу 2014 года — двухлетнюю и оставшуюся недовыполненной. В рамках новой программы Украина получила с большими перерывами четыре кредитных транша на общую сумму около 8,38 млрд долларов, последний из них — 5 апреля 2017 года на сумму 1 млрд долларов.