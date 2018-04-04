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Предприятия общепита в московских аэропортах готовы снизить цены на 20-35%
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Предприятия общепита в московских аэропортах готовы снизить цены на 20-35% 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Кафе и рестораны на территории аэропортов Московского авиаузла в Подмосковье снизят цены на продукты питания от 20% до 35% в конце апреля 2018 года. Об этом журналистам в среду сообщил заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Московской области Дмитрий Стрельников.
"Я думаю, что к концу апреля должны обновиться ценники на данные продукты. Снижение цен будет от 20 до 35%", — сказал он.
Стрельников добавил, что точки общественного питания на данный момент уже снизили цены на некоторые группы товаров на территории авиаузлов Подмосковья. Так, например, ООО «Бургер Рус» (сеть ресторанов быстрого питания Burger King) снизило цены на различные группы товаров.
"Если говорить о Burger King, то бургер стоил в процессе проверки на территории аэропорта Домодедово 300 рублей. На сегодняшний день компания говорит о том, что планируется снизить до 170 рублей", — добавил представитель УФАС.
Ранее сообщалось о проведении УФАС проверок на территории аэропортов Подмосковья и возбуждения административных дел в отношении ООО «Бургер Рус», ООО «Галерея-Алекс» (сеть кофеен «Шоколадница») и ООО «Мастер Франчайзинг Групп» из-за высоких цен в заведениях.
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 Ещё 5 источников 
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