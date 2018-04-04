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ФАС ожидает снижение цен в кафе московских аэропортов на 20-35%
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ФАС ожидает снижение цен в кафе московских аэропортов на 20-35% 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Газета.Ru
Заместитель руководителя Московского областного УФАС России Дмитрий Стрельников заявил, что Федеральная антимонопольная служба ожидает снижение цен в ресторанах московских аэропортов к концу апреля. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Компании, которые заявили готовность снизить цены, свои предложения в рамках расследований уже представили. Я думаю, что к концу апреля должны обновиться ценники на данные продукты. Я бы назвал некий коридор, вилку (снижения цен — "Газета.Ru") — это от 20 до 35%", — сказал Стрельников.
Отмечается, что на некоторые продукты цены могут снизиться сильнее.
В прошлом году ФАС сообщил о ряде компаний готовых снизить цены на питание в московских аэропортах.
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