Счетная палата обратится в Генпрокуратуру по результатам проверки строительства ЦКАД

Коллегия Счетной палаты рассмотрела результаты проверки использования средств Фонда национального благосостояния, направленных на финансирование инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога» (ЦКАД) в Московской области , который реализует госкомпания «Автодор» и выявила нарушения, которые могут привести к переносу сроков ввода автомобильной дороги в эксплуатацию и увеличению стоимости строительства, говорится в сообщении СП РФ.

«Счетная палата пришла к выводу, что реализация строительства ЦКАД в 2017 гжду, также как и в предыдущие годы, осуществляется на недостаточном уровне, что может привести к значительному увеличению уже измененных сроков ввода автомобильной дороги в эксплуатацию и стоимости строительства», — говорится в сообщении.

СП РФ отмечает, что неисполнение ГК «Автодор» и подрядчиками взятых на себя обязательств привело к увеличению сроков строительства пусковых комплексов N3 и N4 ЦКАД на год (с декабря 2018 года на декабрь 2019 года).

«Кроме того, стоимость строительства ЦКАД увеличилась на 13,5 млрд рублей, включая размер субсидии из федерального бюджета на 1,9 млрд руб. Измененным сетевым планом-графиком строительства ЦКАД сроки по изъятию земельных участков перенесены с 2014 — 2016 годов на 2018 — 2019 годы (от 20 до 45 месяцев)», — уточнили в СП РФ.

Как показала проверка Счетной палаты на 1 января 2018 года средства ФНБ направлены на строительство ЦКАД в сумме 38,4 млрд руб. При этом Паспортом проекта к этому времени предусмотрено направление средств ФНБ в объеме 62,6 млрд руб.

«Как и в предыдущие годы госкомпанией не выполнены условия, в части привлечения средств инвесторов и концессионеров в сумме 8,8 млрд рублей», — говорится в сообщении по итогам проверки проекта ЦКАД.

Первый пусковой комплекс ЦКАД, по данным СП РФ, на начало 2018 года готов только на 15,6%, а в прошлом году приняты работы на сумму 6 млрд рублей, что составляет 23,4% от объема 2017 года.

Аудиторы СП отметили, что на объекте находится не более 50 рабочих и не более 30 единиц техники, тогда как по проекту предусмотрено нахождение более 1 тыс. рабочих и 638 единиц техники.

«Автодор» выплатил аванс исполнителю проекта компании «Крокус Интернэшл» в размере 14,6 млрд рублей, тогда как по долгосрочному инвестсоглашению он не может превышать 12,6 млрд рублей.

«Подрядчиком в нарушение норм градостроительного кодекса ведутся работы на всей протяженности пускового комплекса N3 по откорректированной проектной документации, не имеющей положительного заключения госэкспертизы», — отметил аудитор. Работы по участку не принимались и не оплачивались, тогда как на 28 июня 2018 года объем выполненных работ должен был составит 19,6 млрд рублей.

Аудитор отмечают, что ГК также нарушил план-график работ по пусковому комплексу N4 — работы не начаты, тогда как концессионное соглашение подписано в июне 2017 года.

СП РФ также выявила нарушения при строительстве пускового комплекса N5 — за 2017 год приняты работы только на сумму 9 млрд рубле, что составляет 60% от запланированного объема. Также установлены факты некачественно выполненных работа по устройству дорожной одежды.

Строительство ЦКАД началось осенью 2015 года. Протяженность трассы составит 521 км. Стоимость всего строительства ранее оценивалась в 300 млрд руб.лей из которых половина — средства Фонда национального благосостояния.