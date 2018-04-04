При строительстве подмосковного «кольца» нашли нарушения на миллиарды рублей

При строительстве самого амбициозного транспортного проекта Подмосковья — Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) — аудиторами Счетной палаты выявлены массовые нарушения на миллиарды рублей. Об этом говорится в докладе ведомства по итогам проверки проекта за 2016-2017 годы.

Аудитор Валерий Богомолов , который отчитывался на коллегии Счетной палаты под председательством Татьяны Голиковой , рассказал, что стоимость проекта выросла на 13,5 миллиардов рублей и составляет уже 313,27 миллиарда рублей.

Более того, на реализацию проекта до 1 января 2018 года из Фонда национального благосостояния (ФНБ) должны были поступить 62,6 миллиарда рублей, однако до государственной компании «Автодор» , которая его реализует, дошли только 38,4 миллиарда. При этом компания не смогла привлечь для проекта необходимые 8,8 миллиарда рублей частных инвесторов и концессионеров.

Регулярное неисполнение обязательств со стороны подрядчиков госкомпании привело к увеличению сроков строительства третьего и четвертого участков ЦКАД на год — до декабря 2019 года. При этом аудиторы выявили нарушения фактически на всех участках кольцевой дороги. Речь идет о срывах сроков строительства, нарушениях в сфере организации строительства, принятия и сдачи работ, а также выплаты авансов со стороны заказчика.

Техническая готовность участков ЦКАД также оставляет желать лучшего: на 15,6 процентов завершен первый участок, на 33 процента — пятый. Третий участок не сдавался вообще, о его готовности у аудиторов нет представления. Однако больше всего претензий у Счетной палаты к четвертому участку, который еще даже не начинали строить.