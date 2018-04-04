Оренбуржье заняло 5-е место в рейтинге фонда «Петербургской политика»

Оренбургская область признана регионом с максимальной устойчивостью и заняла пятую позицию рейтинга фонда «Петербургской политика».

Накануне были подведены итоги мартовского рейтинга фонда, где наша область переместилась из группы регионов с высокой устойчивостью в группу с максимальной устойчивостью. Также эксперты выделили ряд мероприятий, что помогли региону показать такую положительную динамику. В их число вошли: подписание губернатором дополнительного соглашения с «Газпром нефтью» , переговоры с руководителем агрохолдинга «ЭкоНива АПК» и открытие нового диализного отделения в городской больнице Медногорска

Эти ключевые мероприятия направлены на инвестиционное сотрудничество, которые позитивно отразятся на социально-экономическом развитии области.