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Оренбуржье заняло 5-е место в рейтинге фонда «Петербургской политика»
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Оренбуржье заняло 5-е место в рейтинге фонда «Петербургской политика» 

ProOren 2 часа назад
Оренбургская область признана регионом с максимальной устойчивостью и заняла пятую позицию рейтинга фонда «Петербургской политика».
Накануне были подведены итоги мартовского рейтинга фонда, где наша область переместилась из группы регионов с высокой устойчивостью в группу с максимальной устойчивостью. Также эксперты выделили ряд мероприятий, что помогли региону показать такую положительную динамику. В их число вошли: подписание губернатором дополнительного соглашения с «Газпром нефтью», переговоры с руководителем агрохолдинга «ЭкоНива АПК» и открытие нового диализного отделения в городской больнице Медногорска.
Эти ключевые мероприятия направлены на инвестиционное сотрудничество, которые позитивно отразятся на социально-экономическом развитии области.
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