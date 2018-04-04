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Свердловчане экономят на «лошадях» 2 миллиарда рублей
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Свердловчане экономят на «лошадях» 2 миллиарда рублей 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В 2017 году сборы транспортного налога в Свердловской области достигли 2,4 миллиарда рублей. Это один из основных доходных источников, учитываемых при определении ассигнований территориального дорожного фонда региона, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.
При этом ставки налога на лошадиные силы в Свердловской области одни из самых низких в России. «Для легковых автомобилей с мощностью двигателя от 100 до 150 лошадиных сил ставка составляет 9,4 рубля, что на 25,6 рубля (на 73%) ниже максимальной ставки, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации. По остальным категориям транспортных средств ставки ниже максимальных в среднем на 34%. При этом ставки налога не повышаются с 2013 года», — отмечает министр финансов региона Галина Кулаченко.
Полностью освобождены от уплаты транспортной подати владельцы легковушек с двигателем мощностью менее 100 лошадиных сил, а это 61% от общего количества автомобилей, зарегистрированных на Среднем Урале. Ежегодно такие автомобилисты экономят на уплате налога свыше 2 миллиардов рублей в год. Подобные преференции есть только у жителей Оренбургской области.
В Свердловской области льготы по транспортному налогу имеют 646 тысяч представителей социально-незащищенных слоев населения. Общая сумма льгот по транспортному налогу только в 2016 году составила 272,3 миллиона рублей.
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