Свердловчане экономят на «лошадях» 2 миллиарда рублей

В 2017 году сборы транспортного налога в Свердловской области достигли 2,4 миллиарда рублей. Это один из основных доходных источников, учитываемых при определении ассигнований территориального дорожного фонда региона, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

При этом ставки налога на лошадиные силы в Свердловской области одни из самых низких в России . «Для легковых автомобилей с мощностью двигателя от 100 до 150 лошадиных сил ставка составляет 9,4 рубля, что на 25,6 рубля (на 73%) ниже максимальной ставки, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации. По остальным категориям транспортных средств ставки ниже максимальных в среднем на 34%. При этом ставки налога не повышаются с 2013 года», — отмечает министр финансов региона Галина Кулаченко

Полностью освобождены от уплаты транспортной подати владельцы легковушек с двигателем мощностью менее 100 лошадиных сил, а это 61% от общего количества автомобилей, зарегистрированных на Среднем Урале. Ежегодно такие автомобилисты экономят на уплате налога свыше 2 миллиардов рублей в год. Подобные преференции есть только у жителей Оренбургской области

В Свердловской области льготы по транспортному налогу имеют 646 тысяч представителей социально-незащищенных слоев населения. Общая сумма льгот по транспортному налогу только в 2016 году составила 272,3 миллиона рублей.