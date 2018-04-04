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Арбитражный суд РТ вернул в «Татфондбанк» 487,4 млн рублей
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Арбитражный суд РТ вернул в «Татфондбанк» 487,4 млн рублей 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Банк «Советский» и ООО «Дрожжановский элеватор» вернут в «Татфондбанк» 487,4 миллионов рублей после решения Арбитражного суда РТ, признавшего сделки недействительными по требованию Агентства по страхованию вкладок (АСВ). «Татфондбанк» был санатором банка «Советский». Перед введением временной администрации в ТФБ «Советский» снял деньги на общую сумму в размере 2,9 миллионов рублей. В том числе, суд обязал кредитное учреждение вернуть проценты за пользование чужими средствами — по ставке 7,25%. «Дрожжановский элеватор» списал 485,5 миллионов рублей. Списание произошло, когда у ТФБ уже возникли проблемы с проведением операций. Ранее АСВ отказалось от исков к вкладчикам ТФБ и Интехбанка на 300 миллионов рублей.
Казанский репортер: последние новости
Арест 20% акций не повлияет на работу банка «Ак Барс» АСВ отказалось от исков к вкладчикам ТФБ и Интехбанка на 300 миллионов рублей Отменено решение Арбитражного суда РТ по спору Госжилфонда и «Тимер Банка»
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