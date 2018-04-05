Рынок акций Японии закрылся ростом, Nikkei 225 прибавил 1,53%

Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов строительства, каучуковой промышленности и железнодорожного транспорта и автобусов.

На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 вырос на 1,53%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Mitsui Fudosan Co., Ltd. (T:8801), которые подорожали на 113,5 п. (4,41%), закрывшись на отметке в 2.689,5. Котировки Terumo Corp. (T:4543) выросли на 220,0 п. (3,94%), завершив торги на уровне 5.800,0. Бумаги TOTO Ltd. (T:5332) выросли в цене на 220,0 п. (3,86%), закрывшись на отметке 5.920,0.

Лидерами падения стали акции Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (T:5713), цена которых упала на 88,0 п. (1,98%), завершив сессию на отметке 4.359,0. Акции Furukawa Electric Co., Ltd. (T:5801) поднялись на 100,0 п. (1,89%), закрывшись на уровне 5.200,0, а Chiyoda Corp. (T:6366) снизились в цене на 17,0 п. (1,73%) и завершили торги на отметке 963,0.

На Токийской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2069) превысило количество закрывшихся в минусе (1280), а котировки 204 акций практически не изменились.

Котировки акций Terumo Corp. (T:4543) выросли до исторического максимума, повысившись на 3,94%, 220,0 п., и завершили торги на отметке 5.800,0.

Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, упал на 3,18% до отметки 22.25.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,30%, или 0,19, достигнув отметки $63,56 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,37%, или 0,25, до $68,27 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,78%, или 10,40, до отметки $1.329,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY выросла на 0,29% до 107,09, а котировки EUR/JPY повысились на 0,16%, достигнув отметки 131,32.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,19% до 89,95.