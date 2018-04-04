Московские аэропорты снизят цены на продукты питания на треть

Шереметьево и До конца апреля аэропорты Домодедово Жуковский снизят цены на продукты питания на 30%. Об этом сообщил заместитель руководителя московского областного ФАС России Дмитрий Стрельников.

В ходе проверки за последние годы по обращениям граждан о завышенных ценах в ресторанах быстрого питания и магазинах аэропортов были выданы предписания сети Burger King,

«Му-му», «Шоколадница» и других.

Стоит отметить, что в компании Burger King заявили о своей готовности снизить цены, понимая социальную значимость этого вопроса. По нашей оценке, это популярные продукты. Для примера — это и напитки, и единичные блюда, и вода. Если в ходе проверки бургер «вопер» стоил 300 рублей, сейчас его цена будет снижена до 170 рублей

Кроме того, замруководителя областной ФАС рассказал, что за счет снижения цен в крупных сетях питания планируется рост конкуренции, и что вследствие этого другие магазины тоже снизят цены, в частности, на бутилированную воду. Ожидается, что цена на меню в ресторанах будет единой на территории всех трех аэропортов.

«Му-му»

и «Шоколадница» — в отношении них возбуждены дела. И сейчас у нас есть информация, что «Му-му»

ввели новые цены. Также компания недавно сообщила нам, что снижает цены по всем категориям линейки меню. Это очень достойный и хороший шаг — Дмитрий Стрельников.

Заместитель руководителя подмосковной ФАС подчеркнул, что как «Бургер Рус», так и компании

«Му-му»

было выдано предписание о снижении цен.