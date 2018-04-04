Ещё
Московские аэропорты снизят цены на продукты питания на треть
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»

Московские аэропорты снизят цены на продукты питания на треть 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
До конца апреля аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский снизят цены на продукты питания на 30%. Об этом сообщил заместитель руководителя московского областного ФАС России Дмитрий Стрельников.
В ходе проверки за последние годы по обращениям граждан о завышенных ценах в ресторанах быстрого питания и магазинах аэропортов были выданы предписания сети Burger King,
«Му-му», «Шоколадница» и других.
Стоит отметить, что в компании Burger King заявили о своей готовности снизить цены, понимая социальную значимость этого вопроса. По нашей оценке, это популярные продукты. Для примера — это и напитки, и единичные блюда, и вода. Если в ходе проверки бургер «вопер» стоил 300 рублей, сейчас его цена будет снижена до 170 рублей
Дмитрий Стрельников.
Кроме того, замруководителя областной ФАС рассказал, что за счет снижения цен в крупных сетях питания планируется рост конкуренции, и что вследствие этого другие магазины тоже снизят цены, в частности, на бутилированную воду. Ожидается, что цена на меню в ресторанах будет единой на территории всех трех аэропортов.
«Му-му»
и «Шоколадница» — в отношении них возбуждены дела. И сейчас у нас есть информация, что  «Му-му»
ввели новые цены. Также компания недавно сообщила нам, что снижает цены по всем категориям линейки меню. Это очень достойный и хороший шаг  — Дмитрий Стрельников.
Заместитель руководителя подмосковной ФАС подчеркнул, что как «Бургер Рус», так и компании
«Му-му»
было выдано предписание о снижении цен.
360tv.ru: последние новости
Руководство «Газпрома» сообщило о перспективах транзита российского газа через Украину СМИ: Евросоюз решил закрыть дело в отношении «Газпрома» «Аэрофлот» даст пассажирам интернет в полете. Как он будет работать?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России62
Бориса Джонсона поймали на лжи о России164
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»86
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин127
Шойгу предупредил о новой угрозе272
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:29
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение