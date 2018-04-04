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Минфин РФ с 6 апреля по 8 мая нарастит объем покупки валюты до 240,7 млрд руб
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Минфин РФ с 6 апреля по 8 мая нарастит объем покупки валюты до 240,7 млрд руб 

Прайм 23 минуты назад
МИНФИН РФ С 6 АПРЕЛЯ ПО 8 МАЯ УВЕЛИЧИТ ОБЪЕМ ПОКУПКИ ВАЛЮТЫ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ДО 240,7 МЛРД РУБ ПРИ ЕЖЕДНЕВНЫХ ОПЕРАЦИЯХ НА 11,5 МЛРД РУБ — МИНФИН
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