Правительству пожаловались на резкий рост цен на топливо 

Независимые трейдеры нефтепродуктов пожаловались властям на резкий рост цен на топливо. Об этом пишет газета «Коммерсант». Они предлагают правительству повысить нормативы продаж бензина на бирже, снизить акцизы и «отпустить цены в рознице. Уточняется, что причинами скачка оптовых цен стали налоговый манёвр, рост акцизов и цен на нефть, что привело к экспортному паритету более 51 тыс. руб. за тонну для НПЗ Центральной России. По мнению некоторых аналитиков, рост цен на бензин составит 20–50 коп. за литр уже в ближайшее время.