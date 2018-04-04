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РЖД захотели раскулачить
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РЖД захотели раскулачить 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект о ликвидации государственной монополии госкомпании РЖД на пассажирские перевозки. Соответствующий документ размещен в базе законопроектов нижней палаты парламента.
«Предлагаемым законопроектом в качестве основного механизма организации перевозок предусматривается проведение конкурсов на право заключения организационного договора, что обеспечивает внедрение модели конкуренции "за маршрут"», — говорится в пояснительной записке к документу.
Правительство отмечает, что в настоящий момент пассажирские перевозки убыточны, конкуренции нет, отрасль неэффективна.
Сама же модель конкуренции «за маршрут» правительством рассматривается как выход. В документе отмечается, что подобная практика — наиболее успешный пример работы пассажирских перевозок — модель доказала свою эффективность в мировой практике. Она предполагает проведение конкурса за маршрут среди нескольких перевозчиков.
Также законопроектом предлагается «дерегулировать пассажирские перевозки», то есть создать реальный рынок и рыночное ценообразование отрасли. Перевозчиков же правительство хочет наделить равными условиями доступа к железнодорожной инфраструктуре.
«Перечисленные особенности исключают естественно монопольный характер рынка услуг пассажирских перевозок», — говорится в документе там.
Правительство отмечает, что предложенная схема функционирования рынка пассажирских перевозок позволит снизить не только размер госдуарственных расходов и субсидий на организацию перевозок, но и оптимизировать саму систему управления за счет сокращения дублирующих функций, их стандартизации и автоматизации.
Отношения между государством и перевозчиком будет регламентировано организационным договором, по которому перевозчик берет на себя обязательства по организации движения, а государство, например, выделяет субсидии, компенсируя потери в доходах. Подобные соглашения будут заключаться на срок не менее 15 лет, что позволит создать долгосрочные инвестиционные программы со стороны перевозчика.
В настоящий момент монопольным положением на российском рынке железнодорожных перевозок пользуется РЖД. На рынке пассажирских перевозок — «дочка» РЖД — Федеральная пассажирская компания (ФПК), у которой в каждом регионе есть собственное дочернее подразделение, которое занимается исключительно пассажирскими перевозками.
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