РЖД захотели раскулачить

«Предлагаемым законопроектом в качестве основного механизма организации перевозок предусматривается проведение конкурсов на право заключения организационного договора, что обеспечивает внедрение модели конкуренции "за маршрут"», — говорится в пояснительной записке к документу.

Правительство отмечает, что в настоящий момент пассажирские перевозки убыточны, конкуренции нет, отрасль неэффективна.

Сама же модель конкуренции «за маршрут» правительством рассматривается как выход. В документе отмечается, что подобная практика — наиболее успешный пример работы пассажирских перевозок — модель доказала свою эффективность в мировой практике. Она предполагает проведение конкурса за маршрут среди нескольких перевозчиков.

Также законопроектом предлагается «дерегулировать пассажирские перевозки», то есть создать реальный рынок и рыночное ценообразование отрасли. Перевозчиков же правительство хочет наделить равными условиями доступа к железнодорожной инфраструктуре.

«Перечисленные особенности исключают естественно монопольный характер рынка услуг пассажирских перевозок», — говорится в документе там.

Правительство отмечает, что предложенная схема функционирования рынка пассажирских перевозок позволит снизить не только размер госдуарственных расходов и субсидий на организацию перевозок, но и оптимизировать саму систему управления за счет сокращения дублирующих функций, их стандартизации и автоматизации.

Отношения между государством и перевозчиком будет регламентировано организационным договором, по которому перевозчик берет на себя обязательства по организации движения, а государство, например, выделяет субсидии, компенсируя потери в доходах. Подобные соглашения будут заключаться на срок не менее 15 лет, что позволит создать долгосрочные инвестиционные программы со стороны перевозчика.