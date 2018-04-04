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Объем ж/д перевозок каменного угля в/из портов в январе-марте достиг 39,5 млн тонн
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Объем ж/д перевозок каменного угля в/из портов в январе-марте достиг 39,5 млн тонн 

ТАСС 34 минуты назад
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки каменного угля в экспортном и импортном направлениях в/из портов по итогам января-марта 2018 года составили 39,45 млн тонн, что остается на уровне аналогичного периода прошлого года. В том числе, по данным ГВЦ РЖД, экспортные перевозки составили 39,45 млн тонн (-0,1%), импортные — 5,56 тыс. тонн (-45,7%).
Объем ж/д перевозок угля на экспорт в порт Восточный за отчетный период составил 7,9 млн тонн, что на 4,5% меньше, чем за январь-март 2017 года. В порт Ванино по сети ж/д доставлено 5,92 млн тонн (-4,7%), Усть-Луга — 5,7 млн тонн (-1,1%), Находка — 3,9 млн тонн (+16,4%), Мурманск — 3,62 млн тонн (+8%). На долю перевозок угля в порт Восточный пришлось до 20% экспортных отправок, в порт Ванино — 15%, Усть-Луга — 14%. Импортная ж/д перевозка угля из порта Выборг за отчетный период составила 5,56 тыс. тонн (-40,9%).
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