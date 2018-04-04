«Южуралзолото» планирует вложить $150 млн в Курасанское месторождение на Урале

"Планируется на Курасанском золоторудном месторождении в течение ближайших трех лет построить золотоизвлекательную фабрику — инвестировать $150 млн Сейчас с помощью кучного выщелачивания мы извлекаем из руды на этом месторождении порядка 50% золота, а когда там будет фабрика, мы планируем извлекать из руды 85-90% золота", — сказала она, добавив, что рассматривается несколько вариантов технологических решений для создания рудоперерабатывающего комплекса.

Месторождение «Курасан» расположено на территории Верхнеуральского муниципального района Челябинской области, на нем действуют два карьера: Южный Курасан и Западный Курасан. В 2017 году «Южуралзолото» на нем добыто двести килограммов технологического золота, общие разведанные запасы оцениваются в 50 тонн.