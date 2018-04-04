Выручка оператора сотовых вышек «Русские башни» выросла в 1,5 раза — до 2,25 млрд рублей

Выручка инфраструктурного оператора «Русские башни» в 2017 году выросла в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом, сообщил на пресс-конференции гендиректор компании Александр Чуб. Годом ранее показатель составлял 1,5 млрд рублей, таким образом выручка компании составила 2,25 млрд рублей.

«В 2017 году выручка выросла в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом», — сообщил Чуб.

Инфраструктура оператора составила 3200 объектов в 55 регионах РФ . На конец года количество действующих договоров на оказание услуг компании достигло 5,5 тысяч, отметил гендиректор компании.

В 2018 году в компании прогнозируют рост выручки на уровне 20%.