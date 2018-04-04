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Выручка оператора сотовых вышек «Русские башни» выросла в 1,5 раза — до 2,25 млрд рублей
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Выручка оператора сотовых вышек «Русские башни» выросла в 1,5 раза — до 2,25 млрд рублей 

Rambler News Service 31 минуту назад
Выручка инфраструктурного оператора «Русские башни» в 2017 году выросла в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом, сообщил на пресс-конференции гендиректор компании Александр Чуб. Годом ранее показатель составлял 1,5 млрд рублей, таким образом выручка компании составила 2,25 млрд рублей.
«В 2017 году выручка выросла в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом», — сообщил Чуб.
Инфраструктура оператора составила 3200 объектов в 55 регионах РФ. На конец года количество действующих договоров на оказание услуг компании достигло 5,5 тысяч, отметил гендиректор компании.
В 2018 году в компании прогнозируют рост выручки на уровне 20%.
Среди акционеров компании — фонд UFG Private Equity, ЕБРР, Macquarie Russia & CIS Infrastructure Fund, ADM Capital, Sumitomo Corporation, International Finance Corp.
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