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Lenovo закрывает мобильное подразделение в России и Восточной Европе
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Lenovo закрывает мобильное подразделение в России и Восточной Европе 

Ferra.ru 28 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Руководство китайской компании Lenovo приняло решение расформировать подразделение, которое занималось маркетингом и продажами смартфонов в Восточной Европе, России и странах СНГ. Алексей Клочков, глава этого подразделения, уходит из компании. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на Клочкова, сотрудника компании-партнёра нескольких ритейлеров и другие источники.
Презентация смартфонов Motorola в Москве
Как отмечают журналисты «Ведомостей», продажи Lenovo и принадлежащего ей бренда Motorola упали в феврале 2018 года упали ниже 2% на российском рынке. В результате, Lenovo не вошла в пятёрку самых продаваемых мобильных брендов в России. при этом год назад Lenovo с долей 5,7% находилась на четвертом месте после Samsung, Apple и Huawei.
Отметим, что «второе пришествие» Motorola в Россию состоялось в 2016 году после нескольких лет отсутствия на российском рынке. Motorola перестала официально продавать свои мобильные устройства в России в 2010 году — осенью того года было закрыто и российское представительство компании.
Lenovo завершила приобретение подразделения Motorola Mobility у Google в октябре 2015 года. Стоимость сделки составила около 2,91 миллиарда долларов, включая наличные на 660 миллионов долларов и вновь выпущенные акции Lenovo на общую сумму 750 миллионов долларов.
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