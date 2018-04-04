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Cкандинавские банки отказываются работать с транзитным бизнесом
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Cкандинавские банки отказываются работать с транзитным бизнесом 

РЖД-Партнер 34 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
Игроки транзитного бизнеса допускают, что поддержав слишком жесткие требования в отношении клиентов высокого риска или так называемых компаний-пустышек, скандинавские банки могут получить проблемы с «чистыми» клиентами. Сами эти банки категорически это отрицают.
Из сказанного представителями транзитной отрасли ясно, что и другие банки, в том числе обслуживающие в основном нерезидентов, их не ждут, понимая, что в этом сегменте банковского бизнеса ситуация только усложнится.
Причем в таком незавидном положении оказались также предприятия, чьи акционеры вовсе не являются компаниями-пустышками, но находятся, например, в России. Транзитчики допускают, что местные скандинавские банки просто выполняют домашнее задание своих материнских банков. А у транзитной отрасли в целом сейчас возникли проблемы с привлечением кредитных ресурсов.
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