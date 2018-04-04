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Доля «Почты России» на рынке доставки интернет-заказов составила 67% в 2017 году
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Доля «Почты России» на рынке доставки интернет-заказов составила 67% в 2017 году 

Rambler News Service 32 минуты назад
Доля «Почты России» на рынке доставки товаров e-commerce, включая отправления из иностранных интернет-магазинов и России на внутреннем рынке, выросла на 5 п.п. по сравнению с 2016 годом и составила 67%, говорится в сообщении «Почты России».
«Доля Почты России на рынке доставки товаров e-commerce (включая отправления из иностранных интернет-магазинов и России на внутреннем рынке) выросла на 5 п.п. до 67%. Этот показатель выше прошлогоднего — в 2016 году доставкой «Почты России» воспользовались 62% интернет-покупателей», — говорится в сообщении.
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