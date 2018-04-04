ЦБ: «дыра» в балансе банка «Преодоление» составила 38 млн рублей

Обязательства банка «Преодоление» на момент отзыва лицензии превысили его активы более чем на 38 млн рублей. Такие данные приводятся в очередном номере «Вестника Банка России».

Размер активов банка по результатам обследования Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на 22 декабря 2017 года составил около 1,8 млрд рублей. Чистая ссудная задолженность в банке оценивается почти 583 млн Обязательства составили около 1,22 млрд рублей, из них средства клиентов — почти 1,083 млрд, вклады — превысили 549 млн Размер «дыры» в балансе — более 38 млн рублей.

Напомним, ЦБ отозвал лицензию у «Преодоления» 22 декабря 2017 года. «В деятельности ООО „КБ „Преодоление“ выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности представления и достоверности направлявшейся в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения „теневых“ валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России“, — заявляли в Центробанке.

Помимо этого, ЦБ аннулировал у банка „Преодоление“ лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3 марта регулятор подал заявление о признании банка „Преодоление“ банкротом.

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