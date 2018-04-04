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Госдолг Украины достиг рекордного уровня
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Госдолг Украины достиг рекордного уровня 

Украина.ру 24 минуты назад
Фото: Украина.ру
За январь объём государственного долга вырос на 0,34% и достиг $71,2 млрд, а в феврале — на 0,85% и составил $76,7 млрд
Стремительное увеличение задолженности началось в 2014 году, к декабрю равнялась $69,7 млрд За последние четыре года этот показатель не опускается ниже отметки $65,5 млрд Для сравнения, спустя три года после получения независимости государственный долг страны был $4,8 млрд, к 1 января 2000 года — $15,2 млрд, а к началу 2009 года — $39,6 млрд
В январе этого года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что внешний долг составляет 83% от ВВП, то есть около $1900 на каждого жителя страны.
С 2018 по 2020 годы правительство и Национальный банк Украины должны выплатить по внешним долгам более $16 млрд, причём пик приходится на 2019-2020 годы, а в этом году Киеву нужно отдать около $7,4 млрд по обязательствам в иностранной валюте, в том числе перед Международным валютным фондом.
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