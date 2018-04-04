Госдолг Украины достиг рекордного уровня

За январь объём государственного долга вырос на 0,34% и достиг $71,2 млрд, а в феврале — на 0,85% и составил $76,7 млрд

Стремительное увеличение задолженности началось в 2014 году, к декабрю равнялась $69,7 млрд За последние четыре года этот показатель не опускается ниже отметки $65,5 млрд Для сравнения, спустя три года после получения независимости государственный долг страны был $4,8 млрд, к 1 января 2000 года — $15,2 млрд, а к началу 2009 года — $39,6 млрд

В январе этого года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что внешний долг составляет 83% от ВВП, то есть около $1900 на каждого жителя страны.