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СМИ: Евросоюз решил закрыть дело в отношении «Газпрома»
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СМИ: Евросоюз решил закрыть дело в отношении «Газпрома» 

360tv.ru 29 минут назад
Еврокомиссия готова закрыть дело в отношении «Газпрома». Это может случиться уже в апреле. Таким образом российская компания избежит выплату штрафа в размере 10% от ее оборота. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Госкорпорация в марте 2017 года предложила привязать цены на газ к индикативным ценам газовых хабов Западной Европы и ценам на границах Франции, Германии и Италии. При этом «Газпром» заявлял о готовности их пересматривать каждые два года.
Кроме того, компания собиралась отменить территориальные ограничения по перепродаже и реэкспорту газа и перенести пункты сдачи газа, чтобы Венгрия, Польша и Словакия получали топливо на границах Литвы и Болгарии. Также российская сторона согласилась не требовать от Болгарии возмещение ущерба
из-за  ее отказа от проекта «Южный поток».
Однако после отрицательных отзывов от европейских государств и клиентов «Газпром» изменил свое первоначальное предложение, но основные тезисы остались неизменными.
«Газпром» зарезервировал всю необходимую сумму штрафа по транзитному контракту с «Нафтогазом». Так, на балансе госкорпорации по статье «штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров» числится сумма в размере 272,943 миллиарда рублей. Украинская сторона должна выплатить российской компании 2,6 миллиарда рублей, согласно решению арбитражного суда Стокгольма.
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