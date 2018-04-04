СМИ: Евросоюз решил закрыть дело в отношении «Газпрома»

Еврокомиссия готова закрыть дело в отношении «Газпрома» . Это может случиться уже в апреле. Таким образом российская компания избежит выплату штрафа в размере 10% от ее оборота. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Германии и Госкорпорация в марте 2017 года предложила привязать цены на газ к индикативным ценам газовых хабов Западной Европы и ценам на границах Франции Италии . При этом «Газпром» заявлял о готовности их пересматривать каждые два года.

Польша и Кроме того, компания собиралась отменить территориальные ограничения по перепродаже и реэкспорту газа и перенести пункты сдачи газа, чтобы Венгрия Словакия получали топливо на границах Литвы Болгарии . Также российская сторона согласилась не требовать от Болгарии возмещение ущерба

из-за ее отказа от проекта «Южный поток».

Однако после отрицательных отзывов от европейских государств и клиентов «Газпром» изменил свое первоначальное предложение, но основные тезисы остались неизменными.