Мусор на российских курортах сожгут две ТЭС

Москва , 4 апреля — «Вести. Экономика». Правительство РФ одобрило проекты строительства на Кубани и в Ставрополье двух мусоросжигающих ТЭС (МТЭС) по 55 МВт каждая, сообщается в распоряжение кабмина.

Отбор инвесторов запланирован на этот год, а начало работы МТЭС — на 2023-2024 гг. Это часть проекта, который предложил входящий в "Ростех" фонд «РТ-Инвест» в 2017 г.

Фонд предложил создать четыре станции в Подмосковье (700 тыс. тонн мусора в год, 280 МВт) и три (510 МВт) на юге России — в Сочи , в районе Минвод и на Тамани для сжигания крымского мусора.

В июне 2017 г. «РТ-Инвест» уже выиграл конкурс на первые пять МТЭС — четыре в Подмосковье и одну в Татарстане общей мощностью 335 МВт и стоимостью до 127 млрд руб. Эти МТЭС должны заработать в 2020–2022 годах. В феврале фонд привлек в проект "Роснано" , которая планирует инвестировать до 8 млрд руб. в первые пять МТЭС. Инжиниринговым партнером проекта выбрана японская Hitachi Zosen Inova.

Решение о строительстве новых МТЭС стимулирует потребителей к переходу на собственную генерацию, что объясняется дороговизной проектов, заявил изданию «Коммерсантъ» замглавы «Сообщества потребителей энергии» Валерий Дзюбенко.

По расчетам ассоциации, цена мощности МТЭС составит 6,5–7 млн руб. за МВт в месяц, их работа будет обходиться в 8,6 млрд руб. в год. Для сравнения, цена «старой мощности» в 2021 г. в первой ценовой зоне составит около 155 тыс. руб. за МВт в месяц. Оплата двух МТЭС эквивалентна платежам для двух крупных ТЭС по 2,4 ГВт (таких, как Ставропольская, Конаковская, Новочеркасская ГРЭС).