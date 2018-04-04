В России впервые с 2013 года выросло кредитование малого бизнеса

Росту кредитования способствовали снижение ставок и расширение господдержки с привлечением крупных банков. «В результате концентрация на банках из топ-30 в выдаче достигла рекордных 66 процентов, а качество их портфелей улучшилось в отличие от других игроков», — говорится в сообщении.

В августе прошлого года объем задолженности малых и средних предприятий (МСП) за 2017 год, по оценкам агентства, составил 4,9 триллиона рублей. Но в этой сумме не учитывается обновления единого реестра субъектов МСП. При этом число компаний в реестре субъектов МСП сократилось, потому объем задолженности, по данным Центробанка снизился на 7 процентов, уточняют в агентстве.

Как прогнозируют аналитики «Эксперт РА», объем задолженности МСП в 2018 году вырастет на 15 процентов при дальнейшем увеличении господдержки.