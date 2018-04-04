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Глава МТС Банка: «На наш бизнес есть два—три потенциальных покупателя»
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Глава МТС Банка: «На наш бизнес есть два—три потенциальных покупателя» 

Банки.ру 1 час назад
На рынке сейчас есть несколько покупателей, заинтересованных в приобретении бизнеса МТС Банка. Такое заявление в интервью Банки.ру сделал председатель правления МТС Банка Илья Филатов.
«Любые изменения в структуре собственности — это, скорее, вопрос к нашим акционерам. Но могу сказать, что нашим бизнесом активно интересуются на рынке и на него есть два—три потенциальных покупателя», — сказал Филатов.
Он также уточнил, что банков с работающей бизнес-моделью с акцентом на технологиях в России мало, и эти компетенции очень востребованы у крупных игроков.
«Если раньше мы смотрели на опыт других игроков в качестве целей нашего неорганического роста, то сейчас видим большой спрос на наши технологические, рисковые наработки. Мы смотрим, с кем нам будет взаимовыгодно иметь подобное сотрудничество», — прокомментировал глава МТС Банка.
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