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В России продана первая пачка сигарет с цифровой маркировкой
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В России продана первая пачка сигарет с цифровой маркировкой 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первая пачка сигарет с цифровой маркировкой была продана в магазине розничной сети «Перекресток» (X5 Retail Group) 2 апреля, сообщила пресс-служба оператора проекта маркировки и прослеживаемости сигарет — компания Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
«Магазин компании X5 Retail Group "Перекресток" 2 апреля провел через онлайн-кассы, то есть вывел из оборота, первые промаркированные пачки сигарет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее покупателям будет доступно мобильное приложение «Маркировка», с помощью которого можно будет проверять легальность сигарет с цифровой маркировкой, путь товара, информацию о составе, дате и месте производства.
15 января в России стартовал пилотный проект по маркировке и прослеживанию табачной продукции, который продлится до конца 2018 года. В эксперименте участвуют крупные производители табачной продукции Japan Tobacco International, British American Tobacco, Philip Morris International, дистрибьюторы — ТК Мегаполис и ГК «СНС», ритейлеры X5 Retail Group, Metro, «Дикси», «Лента».
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