В России продана первая пачка сигарет с цифровой маркировкой

Первая пачка сигарет с цифровой маркировкой была продана в магазине розничной сети «Перекресток» ( X5 Retail Group ) 2 апреля, сообщила пресс-служба оператора проекта маркировки и прослеживаемости сигарет — компания Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Магазин компании X5 Retail Group "Перекресток" 2 апреля провел через онлайн-кассы, то есть вывел из оборота, первые промаркированные пачки сигарет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее покупателям будет доступно мобильное приложение «Маркировка», с помощью которого можно будет проверять легальность сигарет с цифровой маркировкой, путь товара, информацию о составе, дате и месте производства.