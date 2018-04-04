Находку в первом квартале 2018 года завалили четырьмя миллионами тонн угля 

Объем поставок вырос на 16,4%.
Объем железнодорожных перевозок каменного угля в порт Находка по итогам первых трех месяцев 2018 года состав 3,9 млн тонн, что на 16,4% больше по сравнению с первым кварталом 2017 года, передает ТАСС со ссылкой на данные РЖД.
При этом в целом по российским портам перевозки угля в первые три месяца текущего года остались на уровне 2017 года. В порт Восточный было поставлено 7,9 млн тонн, что на 4,5% меньше января-марта 2017 года.
Между тем, на долю перевозок угля в порт Восточный пришлось до 20% экспортных отправок, в порт Ванино — 15%, Усть-Луга — 14%.